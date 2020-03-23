Через пандемію коронавірусу Японія пропонує відкласти літні Олімпійські Ігри. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе має намір обговорити це питання з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Від участі в спортивному дійстві вже офіційно відмовилися делегації з Австралії та Канади.

Напередодні у МОК заявили, що долю цьогорічної Олімпіади вирішать упродовж найближчого місяця. Організатори розглядають варіанти перенести змагання на кілька місяців, рік або навіть два. Олімпіада в Токіо мала б відбутися з 24 липня до 9 серпня.