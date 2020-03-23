Ангела Меркель керує країною з дому через загрозу зараження [ Редактировать ]
Ангела Меркель керує країною з дому, німцям заборонили збиратися більше двох, а малому та середньому бізнесу пообіцяли фінансову підтримку. Як живе Німеччина під час пандемії - розкаже Тетяна Логунова.
Ангела Меркель на самоізоляції. Найближчим часом канцлерка Німеччини керуватиме країною з дому. Усе через те, що в лікаря, який кілька днів тому робив їй планове щеплення, діагоностували коронавірус.
Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини:
Канцлерка почувається добре, вона здорова. Працює з дому, як і решта людей, які дотримуються режиму самоізоляції. Вона активна, сьогодні ми провели засідання уряду в телефонному режимі. Пані Меркель привозять усі необхідні документи.
Відомо також, що Меркель регулярно проходитиме тести на коронавірус. Перший зробила вже сьогодні.
На самоізоляцію Меркель пішла в неділю ввечері. За кілька годин після того, як заявила про посилення карантинних заходів у Німеччині. Рішення про більш жорсткі обмеження канцлер ухвалила на нараді з прем'єрами всіх земель. Переговори проходили в режимі телефонної конференції.
Більше двох не збиратися - відсьогодні німці повинні звести до мінімуму всі соціальні контакти. Проводити час більшими групами дозволяється лише людям, які проживають в одному помешканні й тим, хто змушеней працювати в колективі. На вулицю можна виходити в разі нагальної потреби - на роботу, до лікаря, в аптеку, продуктовий магазин, банк або на пошту. Дозволяється також вигулювати домашніх тварин і займатися на свіжому повітрі спортом. Утім, подалі від інших.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Ви можете виходити з дому самі, з людьми, які з вами мешкають, і лише з однією людиною, яка живе деінде. Перебуваючи на вулиці, ви повинні дотримуватися дистанції одне від одного півтора, а краще два метри.
Інфекціоністи сподіваються, що нові обмеження допоможуть уповільнити темпи поширення хвороби й дадуть лікарням час краще підготуватися до прийому пацієнтів.
Лотар Вайлер, керівник інституту імені Роберта Коха:
Ми бачимо певну тенденцію, крива експоненціального зростання поширення хвороби дещо згладжується. Я зможу остаточно підтвердити це за кілька днів. Утім, я оптиміст і вірю, що вжиті заходи дадуть ефект.
Уряд Німеччини розробив пакет заходів для підтримання підприємств малого й середнього бізнесу, а також самозайнятих громадян. Усі вони будуть отримувати фінансову допомогу від держави протягом періоду карантину. Для цього з бюджету виділять 50 мільярдів євро.
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