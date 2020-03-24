Далеко не все продукты приносят пользу, если их съесть вечером. Немецкие ученые назвали некоторые из них, от которых лучше отказаться после шести, передает newsyou.info.

В частности, эксперты изучили влияние определенных продуктов на качество сна. Несмотря на то, что проблемы с бессонницей носят индивидуальный характер, ученые рекомендуют скорректировать свой вечерний рацион и исключить некоторые напитки и еду, которые считаются полезными.



Помимо сырых овощей медики советуют исключить из вечернего меню не только кофе и черный чай, но и зеленый напиток. В зеленом чае, как утверждают специалисты, кофеина содержится немногим меньше.

Шоколад - даже темный - так же отрицательно влияет на сон, поскольку какао действует почти так же как кофеин.

Кроме того, вечером нужно избегать острой пищи, а также салатов из свежих овощей. Это объясняется тем, что пищеварительный тракт после такой пищи начинает активно работать и мешает засыпанию.

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