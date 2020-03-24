Перший вирок: за торгівлю в карантин жінка заплатить 17 тисяч штрафу [ Редактировать ]
В Україні перший судовий вирок за порушення карантину. На Дніпропетровщині Петропавлівський районний суд оштрафував громадянку на 17 тисяч грн. Ще 19 березня поліція склала на неї протокол за торгівлю вживаним одягом.
Нагадаємо, карантин в Україні діє з 12 березня - поки до 3 квітня. За порушення режиму винним може загрожувати штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або навіть арешт на півроку.
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