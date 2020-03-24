В Україні перший судовий вирок за порушення карантину. На Дніпропетровщині Петропавлівський районний суд оштрафував громадянку на 17 тисяч грн. Ще 19 березня поліція склала на неї протокол за торгівлю вживаним одягом.

Нагадаємо, карантин в Україні діє з 12 березня - поки до 3 квітня. За порушення режиму винним може загрожувати штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або навіть арешт на півроку.