Британія змінює стратегію боротьби з коронавірусом [ Редактировать ]
Британія змінює стратегію боротьби з коронавірусом - в країні оголосили тритижневий карантин. Донині громадянам радили уникати контактів та поїздок без потреби. Кордони були відкриті, працювали громадські заклади, ходив транспорт.
Жорсткі заходи в інших країнах британський уряд вважав малоефективними. Проте статистика поширення коронавірусу в країні змусила владу змінити думку. Тепер підданим королеви заборонено виходити з дому, закривають крамниці (окрім продуктових), спортзали та церкви. Британія на 11 місці в світі за кількістю інфікованих - їх 6650 осіб.
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