Четверта смерть від коронавірусу в Україні. У Тернополі в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги помер 68-річний житель села Ковалівка Монастириського району.

Станом на ранок по країні зафіксовано 113 випадків хвороби. 29 за останню добу. Вперше інфікування виявили на Волині, Луганщині та Запоріжжі. Загалом хворобу підтвердили в 13 областях. Серед лідерів за кількістю хворих Буковина, там 38 недужих, у столиці 31. До 22 зросло число заражених на Київщині. За кордоном інфікованих українців 18, на карантині 152, шість наших громадян уже одужали.

Перша смерть від коронавірусу на Тернопільщині. Помер 68 чоловік, мешканець села Ковалівка. Він один із тих, хто контактував із інфікованим священиком із міста Заліщики. Разом вони були на похороні.

Володимир Труш, голова Тернопільскої ОДА:

Людина запізно звернулася в лікарню. Вона займалася самолікуванням. А також не враховувала всіх наших рекомендацій. При поступленні до лікарні зразу підчепили до апарату вентиляції легень ШВЛ і пробували наші медики зробити все що могли. Ну на жаль ця хвороба косить людей.

Хворих на коронавірус в Тернопільській області вже шестеро людей. Серед з них - священик з Заліщиків. За даними епідеміологічного розслідування, він міг заразити щонайменше 500 осіб. Ще четверо хворих на COVID-19 - це жителі із Монастирського району, серед яких - померлий 68-річний чоловік, двоє його односельців, та медсестра. Сьогодні один випадок захворювання на коронавірус діагностували в Тернополі. Інфікований - 55-річний лікар-стоматолог, який повернувся з Австрії.

В Івано-Франківській області з підозрою на коронавірус вже 70 людей. Досі очікують результати лабораторних досліджень двох жінок, які померли в інфекційній лікарні. Це 65 літня жителька приміського села Чукалівка, та 60 річна жінка із міста Надвірна.

У Запорізькій області підтвердили п'ять випадків захворювання на COVID-19. Четверо в інфекційній лікарні, ще один вдома на самоізоляції. Дев'ять пацієнтів очікують результатів з вірусологічної лабораторії. У місті ввели надзвичайну ситуацію.

Роман Терехов, директор ДУ "запорізький обласний лабораторний Центр МОЗ України":

По этим пяти случаям, мы имеем две семейные пары и человека отдельно прибывшего в Мелитополе. Две семейные пары по Запорожью, приехали из-за рубежа, и привезли оттуда инфекционное начало. Это Куршавель Франция и это Египет Шарм-ел-Шейх. Жительница Мелитополя во время инкубационного периода посещала и была в гостях в Испании.

На Львівщині на результати тестів на коронавірус чекають 90 хворих. 44 пацієнти під наглядом медиків обласної інфекційної лікарні, решта - 46 дома на самоізоляції. Стан однієї хворої наближений до важкого. На Львівщині хоч і отримали тест-системи на виявлення COVID-19, втім тестувати хворих наразі не можуть.

Для лабораторних досліджень бракує агрегатів. Чи є вони на території України чи доведеться замовляти з-за кордону обласні чиновники не кажуть. За наявності всього необхідного львівські лабораторії можуть провести майже 1600 тестів на коронавірусну інфекцію.

Іван Собко, заступник голови Львівської обласної адміністрації:

Лабораторний центр готовий прийшла допомога. Взяли, розібрали, подивились що є. Готові працювати. Підготували, бракує агрегатів, яких таких. Зараз максимально швидко знайдемо ці агрегати.

На Львівщині школи і садочки перебувають на карантині. У місті для них організували навчання онлайн.