У США сподіваються побороти коронавірус до Великодня [ Редактировать ]
В США сподіваються побороти епідемію коронавірусу до Великодня. Також до свята планують відкрити країну для бізнесу. Про це заявив президент Дональд Трамп.
За його словами, якщо не вжити належних заходів, країну очікує масова рецесія або депресія. Католицький Великодень цього року буде 12 квітня, нині у США понад 55 тисяч інфікованих на COVID-19 - кількість хворих стрімко зростає.
Майже половина всіх випадків зареєстрована в штаті Нью-Йорк, губернатор якого порівняв поширення вірусу зі швидкісним поїздом, що йде через всю країну.
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