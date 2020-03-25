В среду, 25 марта, стало известно, что первый вице-президент правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает El Independiente.

Сообщается, что она сдала два теста на коронавирус. Первый оказался отрицательный, а второй - положительным. Однако после медицинского обследования все же оказалось, что Кальво инфицирована.

Вице-президента госпитализировали в мадридскую клинику, куда она отправилась в воскресенье днем. После прохождения различных анализов врачи решили остаться в больнице из-за респираторной инфекции.

Ранее мы писали, что Испания по количеству смертей от коронавируса обогнала Китай.