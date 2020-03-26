Четверг, 26 марта, для многих знаков зодиака будет благоприятным. Запаситесь энергией и не тратьте ее на ненужные вещи. О том, что ждет каждый знак зодиака пишет "Страна".

Овен

У Овнов сегодня будет много энергии, необходимой для решения бизнес вопросов и задач. Но не бросайтесь решать все и сразу. Поберегите здоровье и нервы и распределите дела на несколько дней. Следите, чтобы не обострились хронические заболевания. При ухудшении состояния - обращайтесь к специалисту.

Телец

У Тельцов день может пройти непредсказуемо из-за ваших спонтанных действий. Правда, в итоге они приведут вас к успешному результату. Четверг будет насыщен встречами и новыми знакомствами. Также, возможно, вам предстоит романтическое приключение.

Близнецы

Близнецов может поглотить растерянность, когда все будет валиться из рук. Поэтому лучше не браться за серьезные дела и не планировать ничего существенного. По возможности избегайте принятия важных решений. Есть вероятность, что все дела вы будете делать импульсивно и крайне эмоционально, не подумав о перспективе.

Рак

День принесет Ракам новую полезную информацию. Время, проведенное в творческой атмосфере, занятиях домашними делами или хобби, будет для вас благоприятным. На пороге значимые для вас вести. Постарайтесь не упустить удачу, которая сама идет в ваши руки. А вот от хитроумных схем по зарабатыванию денег сейчас лучше отказаться.

Лев

Планам Львов в четверг могут мешать недруги. Ситуация может усугубиться оплошностью и с вашей стороны. Постарайтесь резко пресекать неприятные разговоры и предложения. Умейте останавливаться в шаге от возникновения проблем и менять направление. Если вы не знаете, как поступить - хорошо посоветоваться с кем-то благоразумным из своего окружения.

Дева

Сегодня важно не перенапрягать свою нервную систему. Можно заняться проблемами семьи и домашними делами. День подходит для решения бытовых вопросов, которые не несут особой важности, однако необходимы вам лично. Возможно, вы давно хотели заняться генеральной уборкой, переставить мебель и избавиться от ненужных вещей. Вы почувствуете облегчение, если расчистите свое пространство.

Весы

У Весов в четверг выпадет отличный шанс дождаться финансового результата своей работы. Это порадует вас и принесет облегчение. Также день благоприятен для различного рода капиталовложений и планирования будущего. Но начинать новые дела не стоит. Тщательно обдумайте все варианты и отложите начало действий на следующий месяц.

Скорпион

Конец недели может принести Скорпионам некоторое разочарование в любви. Может возникнуть обострение отношений с любимыми. Однако в итоге окажется, что разногласия не такие уж глубоки и их легко уладить, если перестать скандалить и доказывать свою правоту.

Стрелец

Сегодняшний день Стрельцы точно запомнят - все будет складываться удачно и дома, и на работе. Звезды говорят о приятном известии или приезде любимого человека. Информация, которую вы получите сегодня, принесет умиротворение и безусловно поднимет ваше настроение. Все, что от вас требуется - расслабиться и получать удовольствие.

Козерог

Козерогам сегодня лучше быть прагматичными, рациональными и не нарушать закон. Если вас не устраивают правила или запрет, это еще не означает, что необходимо самовольничать. Старайтесь также не высказывать вслух свое недовольство, чтобы не нажить врагов.

Водолей

Водолеям необходимо задуматься о раздаче долгов, погашении кредитов, выполнении обещаний. Звезды советуют сегодня немного поработать на отдачу, а не принятие. Если у вас есть вещи, продукты, финансы, которыми вы можете поделиться с нуждающимися, этот благородный жест принесет вам моральное облегчение и успокоение.

Рыбы

Сегодня у Рыб вряд ли получится провести день продуктивно, ведь представителей этого знака может одолевать апатия. Захочется провести день на диване и не думать о проблемах. Что же, звезды благосклонны к отсутствию авантюризма. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Поверьте, ближе к пятнице вам понадобятся жизненные силы.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.