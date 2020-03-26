Україна здатна забезпечити себе продуктами - чиновники

На тлі транспортних обмежень по всій країні, Державна митна служба заспокоює: перебоїв у постачанні продуктів не буде. В офіційному повідомленні відомства йдеться, що фури з товарами курсують між країнами без перешкод