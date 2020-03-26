Великодніх кроликів вдягли у маски [ Редактировать ]
До Великодня готуються швейцарські шоколатьє. Щоправда, враховують нинішні реалії. Вирішили зробити "солодкі нагадування" покупцям - на традиційних великодніх кроликів одягли маски.
У Швейцарії 10 тисяч хворих на коронавірус і 103 загиблих це на 8,5 мільйонів людей. Країна запровадила суворий карантин, в'їзд на її територію - заборонений.
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