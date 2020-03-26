Народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов выступил против законопроекта №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Свою позицию он аргументировал в Facebook, подчеркнув, что результатом данного закона станет "амнистия по всем делам на финансовом рынке" для власти времен президентства Петра Порошенко.

"Краткий смысл законопроекта 3260 такой: Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Кабмин получают право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего "профессионального суждения". Это "суждение" нельзя оспорить в суде. Максимум что можно - это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально", - высказался Холодов.

Он считает, что эти "права" Нацбанку хотят "выдать задним числом", чтобы прикрыть прошлую власть.

"Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Ну или договаривайтесь с НБУ - ищите коррупционные возможности", - предупредил депутат.

По мнению Холодова, наделение НБУ подобными полномочиями может привести к превышению полномочий и использованию регулятора в политических целях.

"Получается так: ...Нацбанк хотят наделить правами финансового НКВД. Концентрация такой власти в одних руках даст легальную возможность продолжать использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше всей судебной системы", - подчеркнул депутат.

Отметим, принятие данного законопроекта является одним из требований Международного валютного фонда. Его текст опубликован на сайте парламента и предусматривает, что собственники и бывшие собственники банка могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.