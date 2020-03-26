Через пандемію в Україні ввели режим надзвичайної ситуації, і до 24 квітня продовжили карантин. Таке рішення ухвалив напередодні Кабмін.

Також уряд планує запровадити кримінальну відповідальність за незаконне вивезення товарів, необхідних для профілактики та боротьби з коронавірусом. Міністерству економіки доручили моніторити ціни на соціальні продукти, щоб не допустити їх здорожчання.

А лікарі зможуть зокрема й примусово - обстежувати осіб, які мають симптоми COVID-19 або контактували з інфікованими. Уже в п'ятницю уряд планує закрити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд дасть доручення визначити і за потребою оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство економічного розвитку. Повинно провести моніторинг цін на такі продукти, ми про це говорили, щоби зараз унеможливити спекулятивні зростання на продукти соціальних груп, тих, які є товарами, скажімо необхідного соціального використання і значення.

Денис Малюська, міністр юстиції України: