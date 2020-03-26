В отдаленных уголках планеты еще остаются украинские граждане, которые хотят вернуться домой. Однако сегодня авиакомпания МАУ не имеет технической возможности организовать рейсы такого формата. Это связано с отношениями с лизингодателями в вопросах оперирования дальнемагистральным флотом.

Деятельность авиакомпании была полностью остановлена решением власти, что, конечно, отмечается в отношениях МАУ с контрагентами. Сейчас все запросы на вывоз координируются консульствами Украины. Тем, кто зарегистрирован в системе "Друг", должны предложить решение. К сожалению, сегодня взаимоотношения между авиакомпанией и пассажирами уже не регулируются стандартным договором на перевозку, поскольку в условиях форс-мажорной ситуации находится вся страна и, соответственно, все авиаперевозчики Украины.

Авиакомпания МАУ организовывает и выполняет среднемагистральные рейсы исключительно собственными ресурсами.

В среду, 25 марта, правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ отменяет регулярные рейсов по всей сети полетов по 24 апреля 2020 включительно.