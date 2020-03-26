Указ Путіна про надання права на володіння землею в окупованому Криму лише громадянам РФ посилює підґрунтя для нових обмежень проти Москви, - з таким прогнозом виступило у Facebook посольство США в Україні.

Нагадаємо, напередодні в Росії видали указ, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на окупованому півострові. Нововведення поширюється майже на всю територію Криму і фактично стосується, зокрема, тих жителів півострова, які мають українське громадянство.