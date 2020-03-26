Несподівані наслідки. У США вбито чоловіка, який готував теракт через... небажання дотримуватись правил карантину. Що ж такого особливого вимагають від американців?

Ця новина надійшла з Техаса. У місті Белтон агенти ФБР проводили затримання 36-літнього чоловіка, який готував вибухи в місцевій лікарні. Теракт був для нього засобом показати своє невдоволення карантинними обмеженнями. Почав скуповувати складові та збирати бомбу. Федеральне бюро розслідувань, коли про це дізналося, отримало санкцію на арешт. Чоловік відкрив вогонь і його застрелили під час спецоперації.

Ця історія змусила Америку заговорити про те, чи не надто жорсткий карантин? Чи не забагато заходів соціального дистанціювання? І наскільки вони адекватні ситуації?

Нове правило, яке багатьох не влаштовує: лікар тебе більше не прийме. Якщо раніше, в разі хвороби відразу ж їхали до лікаря (додому в Штатах медиків не викликають), то тепер з'являтися в поліклініці з температурою та симптомами ГРВІ заборонено. Погано почуваєшся, але стан не критичний - отримаєш консультацію... телефоном і пораду лікуватися в домашніх умовах. Місця тримають для тяжких хворих. Їм кажуть під'їхати до шпиталю автівкою, наказують не виходити із салону. Дотримуючись дистанції - ще раз розпитають про симптоми, контакти з іноземцями та знайомими, яких ти міг заразити. І за необхідності під конвоєм ведуть тестувати на наявність вірусу.

Тут, у самій столиці, від сьогодні заборонили збиратися групами понад десять людей - навіть якщо це родина. За наказом мера Вашингтона, цієї ночі також закрили всі підприємства і крамниці, які не надають так звані "послуги першої необхідності". Спортзали, перукарні, масажні салони, театри та магазини одягу не працюватимуть до 24 квітня.

Аптеки і продуктові крамниці працюватимуть, але там якраз і запроваджують ці самі "заходи соціального дистанціювання". Жорстко обмежують кількість людей, що одночасно можуть бути всередині (через це і черги на вході). Закрили половину кас - аби тримати більшу дистанцію між покупцями. На підлозі - спеціальна розмітка, що регулює, як близько люди в черзі можуть бути одне до одного.

Що цікаво, штрафів за недотримання карантину (як у Європі) в Америці практично немає. Поліція тут підпорядковується не МВС, як в Україні, а в кожному населеному пункті - власній мерії. А місцева влада переважно не хоче псувати стосунки з містянами, бо ж потім не оберуть.

Тому штрафи хіба що окремі штати запровадили (наприклад, у штаті Вашингтон - це 500 доларів). А в Нью-Йорку - де за прогнозами ситуація буде найскладнішою, ледь не "другу Італію" очікують, - поліція має право хіба що попередити людей. Хоч і їздять машини з гучномовцями, але їх можна проігнорувати. Тож багато хто (особливо вихідці з пострадянських країн) все-таки збираються разом, спілкуються на вулицях, ходять у гості і тиснуть руки... І таке демонстративне небажання дотримуватись карантину не на жарт непокоїть лікарів.