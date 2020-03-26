В умовах карантину країна має економити бюджетні кошти за рахунок зарплат посадовців, - на цьому наполягає голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він підготував петицію, у якій вимагає зменшити заробітні плати міським головам та очільникам місцевих рад у кілька разів.

Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:

Нормальний міський голова та очільники міста повинні були вийти до людей і сказати: "Ми відмовляємось від своїх захмарних зарплат у розмірі 50-60-100 тисяч грн, - яка, до речі, більша ніж у прем'єра, президента і депутатів Верховної Ради, - ми відмовляємось від захмарних цифр по утриманню місцевих рад"! Нам з вами потрібно, дорогі, прості люди Полтави, в цих обставинах зберегти наше місто. А після місцевих виборів нам потрібно відновлювати наше місто і зробити його найкращим в Україні. А сьогодні потрібно домогтися справедливості.