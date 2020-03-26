Медзаклади Бердянська за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" отримали захисне обладнання для лікарів [ Редактировать ]
Курортний Бердянськ активно готується до захисту від пандемії. Місцеві лікарні обладнують палати та запасаються всім необхідним для боротьби з Covid-19.
До Бердянського територіального медичного об'єднання привезли партію найнеобхіднішого: маски, спеціальні окуляри, хірургічні рукавички, захисні костюми та інші засоби. Гуманітарну допомогу тестує на собі головний лікар закладу.
Удобно? - Хорошо! - Хорошо? - Да, хорошо. Классно!
Усе це закупили коштом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Пономарьова. Такі ж спецзасоби розвезуть по всіх лікарнях округу: в Бердянський, Чернігівський, Більмацький та Розівський райони.
Дмитро Єгоров, головний лікар Бердянського територіального медичного об'єднання:
Медики готовы, если у нас будет полноценное, достаточное количество таких костюмов, средств защиты, медики готовы выйти и оказывать помощь всем больным.
Для потенційних хворих на коронавірус у Бердянську виділили весь терапевтичний корпус місцевої лікарні, а також відділення кардіореанімації.
Олександр Пономарьов, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мне приходилось инспектировать несколько медицинских учреждений в других городах. И у нас в Бердянске по уровню готовности, по уровню подготовки персонала, по уровню подготовки удельного уровня оснастки на объем жителей, ситуация очень даже не плохая.
Допомогти медикам зголосилися і місцеві підприємці. Найближчим часом у Бердянську очікують реактиви для тест-систем, які придбали коштом українсько-британського підприємства "Азмол" - це дасть змогу оперативно і точно на місці виявляти Covid-19 і не відправляти аналізи у Запоріжжя, або Київ, - кажуть медики.
Тамара Олейникова, заступниця головного лікаря Бердянського територіального медичного об'єднання:
Это неоценимая помощь, просто неоценимая! Потому что вы нам помогли бороться с этой инфекцией.
Не все, що закупили для місцевих лікарень, надійшло в регіон. Меценати стикаються з аферистами і спекулянтами. А на самому медичному ринку - ажіотаж.
Олександр Пономарьов, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":
В этом плане, со стороны правительства, со стороны управления государством не наблюдается никаких реальных, практических мер. Идут какие-то громкие заявления, о каких-то там громких закупках, о каких-то "больших мерах" и прочее. По факту - ничего конкретного не наблюдается Страна испытывает, население испытывает, медработники испытывают колоссальный дефицит средств, а у нас это продолжают спекулянты вывозить за рубеж. Со стороны руководства страны по этому поводу до сих пор ничего не делается.
Хоча зараз вкрай важливо, щоб усе необхідне для боротьби з епідемією надійшло вчасно і в повному обсязі, - кажуть медики. Адже в регіоні вже 7 офіційно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
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