Компьютерный тюнинг: обзор Cougar Bunker S RGB [ Редактировать ]
Компьютерный стол современного геймера уже давно стал не только игровой и рабочей станцией, но и настоящим предметом декора интерьера комнаты. Обилие разнообразных аксессуаров для ПК сегодня придают столу эстетически приятный вид и при этом улучшают эргономику.
В этом обзоре пойдет речь об одном очень редком и крайне нишевом аксессуаре. После его приобретения вы наверняка будете удивлены, как без него вы раньше вообще обходились. Так произошло со мной.
Речь идет о подставке для компьютерной гарнитуры Cougar Bunker S RGB. Казалось бы, зачем?
А в ней есть смысл, если вы используете не обычные дешевые наушники, а дорогую и качественную игровую гарнитуру – они достаточно габаритные и им бывает тяжело найти место на столе, поэтому как правило лежат они где попало, если не используются.
В таком случае на помощь приходят такие аксессуары, как холдеры для наушников Cougar Bunker S RGB.
Чтобы расширить его полезность, Cougar оснастили устройство двумя дополнительными USB 2.0 портами, приукрасили привлекательным внешним видом и добавили приятную визуальную изюминку – RGB подсветку.
Предлагаю рассмотреть гаджет подробнее.
Комплектация
Упакован Cougar Bunker S RGB Headset Stand в вертикальную картонную коробку, оформленную в фирменные цвета компании: черный и оранжевый.
Внутри находится само крепление, две съемные насадки-держатели, microUSB кабель и инструкция с гарантией.
Сборка и дизайн
Установка и сборка занимает менее 5 минут. Достаточно присоединить одно из креплений к Cougar Bunker S RGB, поставить на ровную и плоскую поверхность, прижать зажим присоски и подключить USB кабель по желанию. Теперь гаджет готов к прямому использованию.
Выглядит держатель по истине космически. Особенно стильный вид, конечно, придает RGB подсветка, которая приукрашивает любой компьютерный стол и придает фантастический визуал.
Основа корпуса взята от крепления для мышки Cougar Bunker RGB. В обеих случаях используется пластик, расположение RGB светодиодов и надежная конструкция присоски с зажимом. Такое же расположение USB 2.0 портов, выполняющие роль хаба.
А вот вертикальное крепление уже металлическое с мягкой резиновой верхушкой, которая удерживает оголовье наушников, чтобы их не повредить.
Опыт использования
Использование Cougar Bunker S RGB простое и понятное, поэтому свою функцию оно выполняет на все 100% - держит наушники в удобном месте на рабочем столе. Надевается и снимается очень просто.
Более того, вторая насадка позволяет крепить Cougar Bunker S RGB на вертикальной поверхности, например на системном блоке – альтернативный вариант, если на столе нет места.
Но Cougar правильно поступили, что расширили его полезный функционал. Безусловно, добавление USB 2.0 портов в качестве хаба для разной периферии было правильным решением. Можно к ним подключать разную периферию вроде клавиатур и мышек, USB-флешки, принтеры, внешние жесткие диски – да все, что только подсоединяется через этот разъем. И работает это без сбоев. Причем прочное крепление на столе позволяет подключать любое устройство одной рукой не придерживая аксессуар.
Второе улучшение – RGB-подсветка. В Bunker S RGB предустановлены 14 световых эффектов, которые можно переключать, нажав на кнопку на корпусе: несколько статичных цветов, цикличное переключение и "радуга".
Подсветка очень яркая, а цвета – насыщенные и мягкие, поэтому ночью не нагружают глаза. Если на столе есть другая периферия с подсветкой, то Cougar Bunker S RGB будет идеально вписываться в интерьер игрового стола.
Итог
Cougar Bunker S RGB получился очень качественным, удобным и красивым аксессуаром, но достаточно нишевым. Идеальное приобретение для современного геймера, который дорожит экстерьером своего компьютерного стола и желает расширить границы тюнинга ПК.
Честно, до него, я вообще не знал, что такой аксессуар мне действительно необходим, а теперь я не представляю, как без него работать и играть – очень удобный холдер, который выполняет дополнительную декоративную и эргономичную функцию одновременно. Цена Cougar Bunker S RGB составляет приблизительно 1199 гривен.
Благодарим компанию EDG GROUP за предоставленное устройство
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