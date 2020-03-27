У містах України дезінфікуватимуть під'їзди, тротуари, зупинки транспорту й проїжджу частину [ Редактировать ]
У Львові нарешті з'явилося все необхідне для тестування на коронавірус. А харківська лабораторія отримала перший позитивний результат на зараження Covid-19. Більше про ситуацію в областях розкажуть наші регіональні кореспонденти.
На Львівщині за добу до обласної інфекційної лікарні привезли п'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Під наглядом медиків перебуває 53 особи. На самоізоляції - ще стільки ж. Аналізи крові на перевірку до Києва вже не відправлятимуть. Тестування медики проводитимуть у львівських лабораторіях. Кажуть, є все необхідне, зокрема й реагенти, яких раніше бракувало.
Один позитивний результат на зараження коронавірусом отримала харківська лабораторія, для підтвердження дані передали до Києва. Наразі в Харкові 211 людей після повернення з-за кордону мали б бути на самоізоляції. Але 10 із них порушили цю умову, їх розшукує поліція. За це їм загрожує до 34 тисяч гривень штрафу. У місті закриті всі дитячі майданчики.
Почнуть дезінфікувати під'їзди, тротуари, зупинки транспорту й проїжджу частину.
На вулиці Ужгорода кілька разів на день виходять працівники в спецкостюмах. Обробляють конструкції, до яких найчастіше торкаються жителі.
Наталія Левицька, керівниця відділу прибирання приватної компанії:
Урни, перила, лавиці, де зазвичай торкаються люди, де сідають, де викидають сміття.
Піною, водою та ще й антисептиком. Повний набір послуг на одній черкаській автомийці машинам швидкої надають безплатно. Кожної зміни тут обробляють по 5-6 автомобілів екстреної допомоги.
Тімур Кулешов, фельдшер Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Это проявление человечности, мы очень благодарны всем, кто отозвался в этот трудный час.
На Прикарпатті кількість підтверджених випадків зараження за добу зросла до шістнадцяти. Позитивний результат показав тест і раніше померлої 65-літньої жительки села Чукалівка. Щодо решти 15 інфікованих, то серед них є один поліцейський та двоє медиків.
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