У Львові нарешті з'явилося все необхідне для тестування на коронавірус. А харківська лабораторія отримала перший позитивний результат на зараження Covid-19. Більше про ситуацію в областях розкажуть наші регіональні кореспонденти.

На Львівщині за добу до обласної інфекційної лікарні привезли п'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Під наглядом медиків перебуває 53 особи. На самоізоляції - ще стільки ж. Аналізи крові на перевірку до Києва вже не відправлятимуть. Тестування медики проводитимуть у львівських лабораторіях. Кажуть, є все необхідне, зокрема й реагенти, яких раніше бракувало.

Один позитивний результат на зараження коронавірусом отримала харківська лабораторія, для підтвердження дані передали до Києва. Наразі в Харкові 211 людей після повернення з-за кордону мали б бути на самоізоляції. Але 10 із них порушили цю умову, їх розшукує поліція. За це їм загрожує до 34 тисяч гривень штрафу. У місті закриті всі дитячі майданчики.

Почнуть дезінфікувати під'їзди, тротуари, зупинки транспорту й проїжджу частину.

На вулиці Ужгорода кілька разів на день виходять працівники в спецкостюмах. Обробляють конструкції, до яких найчастіше торкаються жителі.

Наталія Левицька, керівниця відділу прибирання приватної компанії:

Урни, перила, лавиці, де зазвичай торкаються люди, де сідають, де викидають сміття.

Піною, водою та ще й антисептиком. Повний набір послуг на одній черкаській автомийці машинам швидкої надають безплатно. Кожної зміни тут обробляють по 5-6 автомобілів екстреної допомоги.

Тімур Кулешов, фельдшер Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Это проявление человечности, мы очень благодарны всем, кто отозвался в этот трудный час.

На Прикарпатті кількість підтверджених випадків зараження за добу зросла до шістнадцяти. Позитивний результат показав тест і раніше померлої 65-літньої жительки села Чукалівка. Щодо решти 15 інфікованих, то серед них є один поліцейський та двоє медиків.