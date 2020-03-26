Ни для кого не секрет, что коронавирус Covid-19 начал распространятся в Китае с декабря 2019 года. Стало известно, что несмотря на то, что о вирусе объявили только 31 декабря, первый пациент появился гораздо раньше - 11 декабря.

Пациентом, у которого диагностировали коронавирус впервые, оказалась женщина по фамилии Вей - продавщица живых креветок с рынка "Хунань". Именно с этого рынка и стала распространяться инфекция. Об этом пишут китайские СМИ.

Сообщается, что продавщица креветок обратилась к врачам, когда у нее по непонятной причине поднялась температура. Ей сделали инъекцию лекарства, положенного в таких случаях по протоколу, и отправили домой.

Через пять дней болезнь не отступала, и женщину направили в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии. Именно там у нее обнаружили заражение новым коронавирусом.

К 31 декабря стало известно о 27 пациентов, 24 из них - были на рынке "Хунань", причем четверо - члены одной семьи. Именно этот рынок морепродуктов считается отправной точкой для пандемии коронавируса, которым уже заразилось почти 500 тысяч человек во всем мире.

Ученые до сих пор бьются над загадкой, как именно вирус мог перейти с животного-носителя к человеку. Сбивает с толку и тот факт, что не все первые пациенты связаны с рынком "Хунань". Один из них - мужчина по фамилией Чэнь - не был на рынке, но 16 декабря у него появились симптомы коронавируса. При этом все члены его семьи оказались здоровыми.

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