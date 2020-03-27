В Ривненской области зафиксировано 9 случаев коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания нового коронавируса Covid-19. Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.
"Ривненский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами.
Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.
Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры", - говорится в сообщении.
По стоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировали 196 случаев заболевания коронавирусом. От вируса умерли 5 человек, 1- выздоровел. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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