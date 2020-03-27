В Венгрии вводят ограничения на выход из дома [ Редактировать ]
Венгрия на период с 28 марта по 11 апреля вводит ограничения на выход людей из дома для борьбы с распространением коронавируса. Об этом по общественному радио сообщил премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.
По словам Орбана, запрещать гражданам покидать свои жилища приходится для дальнейшего сокращения числа социальных контактов. С момента начала эпидемии их число сократилось на 10%, но этого слишком мало, чтобы остановить распространения коронавируса. Власти ожидают, что пик эпидемии придется на июнь-июль.
Как и в соседних странах, в Венгрии объявлен карантин, с 16 марта прекратили работу школы. Когда возобновятся занятия, в настоящий момент не известно. Кроме того, власти запретили проведение мероприятий в помещениях с численностью участников более 100 человек и мероприятий на открытом воздухе с более, чем 500 участниками.
Официальный Будапешт обратился к Еврокомиссии с призывом отменить все пошлины на медицинские товары, импортируемые в ЕС. Кроме того, Венгрия запретила экспорт ряда сырьевых товаров, используемых для производства лекарств. В частности, сульфат гидроксихлорохина и препараты, содержащие данный ингредиент.
Вместе с карантинными мерами правительство Венгрии озабочено последствиями эпидемии для экономики. Власти разрабатывают план по перезапуску экономики в первой или второй неделе апреля.
Согласно официальным данным, в Венгрии зарегистрировано 300 подтвержденных случаев коронавируса, из них 10 человек умерли, а 24 выздоровели. 25 марта стало известно, что от вируса COVID-19 скончался заместитель главы миссии британского посольства в Будапеште.
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