В среду, 18 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия предоставит украинцам транзитный коридор для возвращения на Родину. Это будет сделано для застрявших на границах с Австрией и Хорватией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, он провел телефонный разговор с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто и договорился о транзитном коридоре для граждан Украины. Он добавил, что на возвращение в Украину ждут 310 граждан.

"Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и автомобилях застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома", - заявил он.

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