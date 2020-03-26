Пандемия коронавируса: известные футболисты стали медработниками [ Редактировать ]
Бывший футболист испанского футбольного клуба "Сельта" Тони Довале в условиях пандемии коронавируса пошел работать в аптеку своей семи. Об этом сообщает Marca.
Футболист вернулся в Испанию перед Рождеством и устроился в аптеку города Галисия, когда в стране начался распространяться коронавирус. Довале выступал за "Сельту" с 2009 по 2014 год и провел за клуб более 50 матчей.
Также действующий президент лиссабонского "Спортинга" Фредерику Варандаш откликнулся на призывы правительства Португалии и пошел работать врачом на время пандемии коронавируса, сообщает издание ABola.
"Я уже служил стране ранее и вновь сделаю это. Буду заниматься этим, пока в Португалии военное положение", - заявил Варандаш.
К слову, у Варандаша есть медицинское образование. Он также работал военным врачом во время конфликта в Афганистане. Он приостановил свою армейскую карьеру в 2013 году после избрания депутатом на муниципальних выборах.
Отмечается, что Варандаш не стремится занять административную должность, а нацелен на работу в полевых условиях.
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