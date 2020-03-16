Вспышка коронавируса, поразившая планету, уже привела к отмене или переносу ряда крупнейших спортивных состязаний по всему миру, пишет Reuters. Под угрозой оказалось даже проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Напомним, что Игры-2020 должны состояться в столице Японии Токио в период с 24 июля по 9 августа.

Олимпиада-2020

Церемония зажжения огня Олимпийских игр 2020 в древней Олимпии (Греция) прошла без зрителей;

Передача факела Олимпийских игр в Афинах 19 марта будет проведена на пустом стадионе;

Олимпийский комитет Греции приостановил эстафету факела по территории страны, чтобы избежать скопления народа;

Руководящий орган Велосипедного спорта планирует перенести завершение квалификационных соревнований для Олимпиады-2020 в дисиплинах горные велосипеды, BMX Racing и BMX Freestyle;

Отменена Европейская олимпийская квалификационная регата по гребле в Италии;

В США перенесены на следующие 30 дней отборочные соревнования по вольной борьбе (4-5 апреля), гребле и дайвингу.

Северная Америка

Национальная баскетбольная ассоциация приостановила свой сезон;

Национальная хоккейная лига приостановила свой сезон;

Главная лига бейсбола перенесла открытие сезона 2020 года, с 26 марта минимум на две недели.

Футбол

Все футбольные матчи в Англии, в том числе "Премьер-лиги", "Футбольной лиги" и женской "Суперлиги", приостановлены до 4 апреля;

Немецкая футбольная лига отменила матчи, запланированные на 13-15 марта в рамках "Бундеслиги" и "Бундеслиги-2". Все игры рекомендуется приостановить до 2 апреля;

УЕФА отложил все матчи "Лиги чемпионов" и "Лиги Европы", которые должны состояться на этой неделе;

Конфедерация африканского футбола перенесла два раунда отборочных матчей "Кубка африканских наций" 2021 года (25-31 марта);

Во Франции приостановлены все матчи двух главных футбольных лиг - "Лиги 1" и "Лиги 2";

Все матчи в двух топовых дивизионах Испании отложены на две недели;

Товарищеские матчи сборной Англии против Италии и Дании на Уэмбли (27 и 31 марта) не состоятся;

Все футбольные матчи в Нидерландах приостановлены до конца марта;

ФИФА перенесла отборочные матчи в Южной Америке на Чемпионат мира 2022 года с 23 по 31 марта;

Финал Кубка Испании между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедадом», запланированные на 18 апреля, был отложен;

Билеты не продаются на полуфинал плей-офф отборочного турнира "Евро-2020" между Болгарией и Венгрией, а также Боснией и Северной Ирландией;

Бразильская футбольная конфедерация приостановила все национальные соревнования на неопределенный срок.

Легкая атлетика

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Нанкин, 13-15 марта) был перенесен на 19-21 марта 2021 года;

Парижский и Барселонский марафоны были отложены;

Лондонский марафон перенесен с 26 апреля на 4 октября.

Баскетбол

Баскетбольная "Евролига" приостановила все турниры сезона 2019-2020 "Евролиги" и "Еврокубка".

Велосипедный спорт

Последние два этапа тура UAE Tour были отменены после того, как у двух участников в Италии был выявлен коронавирус;

Велосипедная гонка "Париж-Ницца" закончилась на следующий день после отмены восьмого этапа в Ницце;

Соревнования Giro d'Italia, начало которых планировались на 9 мая в Будапеште, Венгрия, были отложены.

Гимнастика

Кубок мира по многоборью (Штутгарт, 20-22 марта) был отменен.

Хоккей на льду

Шведская ассоциация хоккея на льду завершила сезон 2019-20 годов без плей-офф и без чемпионов.

Дзюдо

Международная федерация дзюдо отменила все олимпийские квалификационные соревнования до конца апреля.

Автоспорт

"Формула 1" отменила Гран При Австралии и перенесла следующие три гонки в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой отмены гонки в Голландии и Испании, которые в настоящее время запланированы на 3 и 10 мая;

Четыре раунда сезона MotoGP в Катаре, Таиланде, Техасе и Аргентине пройдут не так, как запланировано;

Гонки NASCAR в Атланте (15 марта) и на автостраде Хомстед-Майами (22 марта) были отложены;

Четвертый раунд чемпионата мира по ралли в Аргентине (23-26 апреля) был перенесен;

Открытие чемпионата мира по ралли-кроссу в Каталонии-Барселоне (18-19 апреля) было отложено;

Ралли "Мексика" завершено после второго этапа.

Регби

Отложены четыре матча "Шести Наций";

Сингапурский и Гонконгский этапы Мировой серии по регби перенесены с апреля на октябрь;

"Регби Европа" объявила о приостановке всех матчей и турниров с 13 марта по 15 апреля;

Федерация регби Франции приостановила все свои соревнования;

Финал Кубка "Премьер Регби" 15 марта был перенесен;

"Супер регби" приостановил свой сезон;

"Регби Австралия" закрыла свою штаб-квартиру для дезинфекции после того, как два члена национальной сборной подхватили коронавирус.

Парусный спорт

SailGP отменила свое мероприятие в Сан-Франциско (2-3 мая).

Большой теннис

ATP приостановил свой профессиональный мужской теннисный тур на шесть недель после отмены Miami Open (23 марта-5 апреля);

Отложены финалы турнира "Fed Cup" (Будапешт; 14-19 апреля);

Отменен турнир "BNP Paribas Open" в Индиан-Уэллсе;

WTA заявила, что ее мероприятия в Мексике и Колумбии в марте и апреле не состоятся;

Отменены турниры "Xi'an Open" и "Kunming Open".

Триатлон

Международный Союз Триатлона приостановил всю деятельность до 30 апреля.

Пятиборье

Остаток сезона Кубка мира по современному пятиборью был перенесен на май.

Зимние виды спорта

Международная федерация лыжного спорта отменила финальные гонки Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин;

Финал Кубка мира в Кортине был отменен вместе с тремя последними гонками среди женщин в Аре;

Чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде был отменен;

Чемпионат мира по конькобежному спорту в Сеуле был перенесен как минимум на октябрь;

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале (16-22 марта) был отменен.

Бокс