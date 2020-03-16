Коронавирус против спорта: какие состязания и турниры отменены [ Редактировать ]
Вспышка коронавируса, поразившая планету, уже привела к отмене или переносу ряда крупнейших спортивных состязаний по всему миру, пишет Reuters. Под угрозой оказалось даже проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Напомним, что Игры-2020 должны состояться в столице Японии Токио в период с 24 июля по 9 августа.
Олимпиада-2020
- Церемония зажжения огня Олимпийских игр 2020 в древней Олимпии (Греция) прошла без зрителей;
- Передача факела Олимпийских игр в Афинах 19 марта будет проведена на пустом стадионе;
- Олимпийский комитет Греции приостановил эстафету факела по территории страны, чтобы избежать скопления народа;
- Руководящий орган Велосипедного спорта планирует перенести завершение квалификационных соревнований для Олимпиады-2020 в дисиплинах горные велосипеды, BMX Racing и BMX Freestyle;
- Отменена Европейская олимпийская квалификационная регата по гребле в Италии;
- В США перенесены на следующие 30 дней отборочные соревнования по вольной борьбе (4-5 апреля), гребле и дайвингу.
Северная Америка
- Национальная баскетбольная ассоциация приостановила свой сезон;
- Национальная хоккейная лига приостановила свой сезон;
- Главная лига бейсбола перенесла открытие сезона 2020 года, с 26 марта минимум на две недели.
Футбол
- Все футбольные матчи в Англии, в том числе "Премьер-лиги", "Футбольной лиги" и женской "Суперлиги", приостановлены до 4 апреля;
- Немецкая футбольная лига отменила матчи, запланированные на 13-15 марта в рамках "Бундеслиги" и "Бундеслиги-2". Все игры рекомендуется приостановить до 2 апреля;
- УЕФА отложил все матчи "Лиги чемпионов" и "Лиги Европы", которые должны состояться на этой неделе;
- Конфедерация африканского футбола перенесла два раунда отборочных матчей "Кубка африканских наций" 2021 года (25-31 марта);
- Во Франции приостановлены все матчи двух главных футбольных лиг - "Лиги 1" и "Лиги 2";
- Все матчи в двух топовых дивизионах Испании отложены на две недели;
- Товарищеские матчи сборной Англии против Италии и Дании на Уэмбли (27 и 31 марта) не состоятся;
- Все футбольные матчи в Нидерландах приостановлены до конца марта;
- ФИФА перенесла отборочные матчи в Южной Америке на Чемпионат мира 2022 года с 23 по 31 марта;
- Финал Кубка Испании между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедадом», запланированные на 18 апреля, был отложен;
- Билеты не продаются на полуфинал плей-офф отборочного турнира "Евро-2020" между Болгарией и Венгрией, а также Боснией и Северной Ирландией;
- Бразильская футбольная конфедерация приостановила все национальные соревнования на неопределенный срок.
Легкая атлетика
- Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Нанкин, 13-15 марта) был перенесен на 19-21 марта 2021 года;
- Парижский и Барселонский марафоны были отложены;
- Лондонский марафон перенесен с 26 апреля на 4 октября.
Баскетбол
- Баскетбольная "Евролига" приостановила все турниры сезона 2019-2020 "Евролиги" и "Еврокубка".
Велосипедный спорт
- Последние два этапа тура UAE Tour были отменены после того, как у двух участников в Италии был выявлен коронавирус;
- Велосипедная гонка "Париж-Ницца" закончилась на следующий день после отмены восьмого этапа в Ницце;
- Соревнования Giro d'Italia, начало которых планировались на 9 мая в Будапеште, Венгрия, были отложены.
Гимнастика
- Кубок мира по многоборью (Штутгарт, 20-22 марта) был отменен.
Хоккей на льду
- Шведская ассоциация хоккея на льду завершила сезон 2019-20 годов без плей-офф и без чемпионов.
Дзюдо
- Международная федерация дзюдо отменила все олимпийские квалификационные соревнования до конца апреля.
Автоспорт
- "Формула 1" отменила Гран При Австралии и перенесла следующие три гонки в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой отмены гонки в Голландии и Испании, которые в настоящее время запланированы на 3 и 10 мая;
- Четыре раунда сезона MotoGP в Катаре, Таиланде, Техасе и Аргентине пройдут не так, как запланировано;
- Гонки NASCAR в Атланте (15 марта) и на автостраде Хомстед-Майами (22 марта) были отложены;
- Четвертый раунд чемпионата мира по ралли в Аргентине (23-26 апреля) был перенесен;
- Открытие чемпионата мира по ралли-кроссу в Каталонии-Барселоне (18-19 апреля) было отложено;
- Ралли "Мексика" завершено после второго этапа.
Регби
- Отложены четыре матча "Шести Наций";
- Сингапурский и Гонконгский этапы Мировой серии по регби перенесены с апреля на октябрь;
- "Регби Европа" объявила о приостановке всех матчей и турниров с 13 марта по 15 апреля;
- Федерация регби Франции приостановила все свои соревнования;
- Финал Кубка "Премьер Регби" 15 марта был перенесен;
- "Супер регби" приостановил свой сезон;
- "Регби Австралия" закрыла свою штаб-квартиру для дезинфекции после того, как два члена национальной сборной подхватили коронавирус.
Парусный спорт
- SailGP отменила свое мероприятие в Сан-Франциско (2-3 мая).
Большой теннис
- ATP приостановил свой профессиональный мужской теннисный тур на шесть недель после отмены Miami Open (23 марта-5 апреля);
- Отложены финалы турнира "Fed Cup" (Будапешт; 14-19 апреля);
- Отменен турнир "BNP Paribas Open" в Индиан-Уэллсе;
- WTA заявила, что ее мероприятия в Мексике и Колумбии в марте и апреле не состоятся;
- Отменены турниры "Xi'an Open" и "Kunming Open".
Триатлон
- Международный Союз Триатлона приостановил всю деятельность до 30 апреля.
Пятиборье
Остаток сезона Кубка мира по современному пятиборью был перенесен на май.
Зимние виды спорта
- Международная федерация лыжного спорта отменила финальные гонки Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин;
- Финал Кубка мира в Кортине был отменен вместе с тремя последними гонками среди женщин в Аре;
- Чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде был отменен;
- Чемпионат мира по конькобежному спорту в Сеуле был перенесен как минимум на октябрь;
- Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале (16-22 марта) был отменен.
Бокс
- Европейские отборочные соревнования в Лондоне к Олимпиаде-2020 будут закрыты для зрителей с 16 марта.
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