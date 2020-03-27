Израиль задействует армию для преодоления эпидемии коронавируса. Вооруженные военные будут помогать полиции патрулировать улицы, чтобы обеспечивать режим карантина, сообщает Reuters.

С воскресенья, 29 марта, к полицейским в населенных пунктах по всей стране присоединится около 500 военнослужащих. По одному батальону солдат будет развернуто в каждом из восьми полицейских округов Израиля. Как сказано в заявлении Министерства обороны, их задача - помочь "в патрулировании, обеспечении карантина, безопасности определенных районов и блокировании транспортных маршрутов".

На этой неделе власти еврейского государства ужесточили режим изоляции, требуя, чтобы граждане оставались в пределах ста метров от дома, и ввели штрафы за нарушение правил. В стране закрыты школы и большая часть предприятий, что привело к сокращению более, чем полумиллиона человек. Полиция по всей стране установила контрольно-пропускные пункты, чтобы ограничить перемещение людей.

Израиль сообщил о 3 025 случаях заражения вирусом COVID-19, 10 человек умерли, а 79 - выздоровели.