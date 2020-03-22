Украина перейдет на летнее время в 2020 году в последнее воскресенье этого месяца – 29 марта. Теперь украинцам придется поспать на час меньше, ведь часы нужно будет перевести на час вперед.

Перевести стрелки в часах нужно будет в 03:00.

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Специалисты советуют пораньше ложиться спать уже за неделю до перевода часов. Это позволит вашему организму привыкнуть к грядущей смене распорядка дня.

Также врачи рекомендуют отказаться от кофе и алкоголя в первые дни после перевода. Эти напитки могут негативно влиять на нервную систему и усугубить стресс от смены распорядка дня.

После пробуждения ранним утром примите контрастный душ. Он поможет взбодриться.

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