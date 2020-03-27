Столичный мэр проведет рейд по столичным больницам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.

По их словам, мэр Киева будет проверять больницы, чтобы убедится в их готовности к приему пациентов с коронавирусом.

“Вчера без попердження я посетил Александровскую больницу, лично посмотрел что там происходит и как лечат киевлян", - отметил Кличко

Также он добавил, что подобные "налеты" будет совершать и в будущем

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