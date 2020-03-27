Кличко начнет "коронавирусную" проверку медицинских учреждений [ Редактировать ]
Столичный мэр проведет рейд по столичным больницам.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.
По их словам, мэр Киева будет проверять больницы, чтобы убедится в их готовности к приему пациентов с коронавирусом.
“Вчера без попердження я посетил Александровскую больницу, лично посмотрел что там происходит и как лечат киевлян", - отметил Кличко
Также он добавил, что подобные "налеты" будет совершать и в будущем
Читайте также, Виталий Кличко сообщил о количестве проверенных в столице граждан на коронавирус.
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