В среду, 25 марта, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице протестовали на коронавирус 1355 киевлян. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, Киевский городской лабораторный центр проверяет на подтверждение или опровержение диагноза "коронавирус" более 30 образцов.

Киевский городской лабораторный центр проверяет сейчас в подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус более 30 образцов. На сегодня в Киеве протестировано 1355 киевлян. Это в целом экспресс-тестами и лабораторными исследованиями.

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.