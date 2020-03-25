Сколько людей в Киеве проверили на коронавирус: Кличко назвал количество [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице протестовали на коронавирус 1355 киевлян. Об этом он сказал в ходе брифинга.
По его словам, Киевский городской лабораторный центр проверяет на подтверждение или опровержение диагноза "коронавирус" более 30 образцов.
Киевский городской лабораторный центр проверяет сейчас в подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус более 30 образцов. На сегодня в Киеве протестировано 1355 киевлян. Это в целом экспресс-тестами и лабораторными исследованиями.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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