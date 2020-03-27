Городской голова Днепра, украинский бизнесмен и политик, Борис Филатов обратился к коллегам в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее видео появилось на странице в YouTube.

Трагический опыт китайского Уханя и итальянской Ломбардии, показывает, что как правило хуже всего там, где рвануло первым. Трагедия может повториться и у нас в Черновицкой области. Дай бог, что бы я ошибался и этот прогноз оказался ложным. Но у нас нет морального права молчать.

"Мы не можем закрыться каждый в своих городах. Построить вокруг них стену, выкопать ров, и ждать, пока все закончится. Я попросил о поддержке Черновцам своих коллег в Виннице и в Одессе. И Сергей Моргунов, и Геннадий Труханов - разные мэры разных городов сказали, что готовы помочь", - сказал Филатов.

На днях Днепр передал Черновцам машину "скорой". Друзья мои, коллеги-мэры, присоединяйтесь и вы. Будем помогать друг другу. Быть вместе и в беде, и в радости. Мы сильны в тот момент, когда протягиваем руку тем, кто нуждается больше других. Когда готовы стоять друг за друга несмотря ни на что.

"Я обращаюсь ко всем коллегам, лидерам местного самоуправления: у нас нет простого пути. Но мы должны стать единым целым. Стать монолитным движением и вместе преодолевать все трудности. Мы должны сплотиться. Личный примером, как региональные лидеры, показать всей нашим согражданам, что у нас больше общего, чем разного. Что нам нечего делить. Что, отбросив все споры, мы обязаны дать людям безопасность, достаток и справедливость. Давайте строить страну. Нашу общую страну. Потому что у нас одна беда и одна судьба, одна страна и один народ", - заявил Борис Филатов.