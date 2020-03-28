Цены на бензин в Украине волнуют практически всех автомобилистов, особенно на фоне общенационального карантина и финансового кризиса. Однако, эксперты утверждают, что украинцам вполне можно рассчитывать на существенное понижение цен на топливо и бензин уже в апреле, сообщает "РБК-Украина".

Согласно прогнозам экспертов, в апреле цена на бензин будет снижена, даже при условии повышения курса доллара до 30 гривен.

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в апреле 2020 года цены на бензин упадут в среднем на 3 гривны за литр, а дизельное топливо - на 2,50 гривны. Если же курс доллара будет держаться на уровне 28 гривен, то можно ожидать еще большего понижения цен.

Эксперт отметил, что при курсе 28 гривен за доллар, цена бензина снизится на 4,2 гривны, а дизельного топлива – на 3,7 гривны. Сергей Куюн объяснил, что понижение цен могло бы быть и больше, но помешал обвал курса. Падение цен на нефть и нефтепродукты в мире могло бы спровоцировать в апреле понижение закупочных цен до 6 гривен за литр бензина и до 5,5 гривны для дизельного топлива.

Однако, по мнению эксперта, кроме обвала курса на цены повлиял и другой фактор - обвал продаж.

"Продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие карантинные мероприятия. И ко всему - снижение выручки в кафе и магазинах", - объяснил Куюн.