В Государственном бюро расследований грядут кадровые перемены [ Редактировать ]
В Государственном бюро расследований, и.о. руководителя которого Ирина Венекдитова ушла в Генпрокуратуру, грядут кадровые перемены, пишет "КП в Украине".
"По данным источников, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управления ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка, они покинут структуру”, - сообщил на свой странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
По его словам, Варченко, вероятно, продолжит свою карьеру в Министерстве внутренних дел. На данный момент исполняющим обязанности директора структуры является Александр Соколов. По данным Бутусова, в группах влияния обсуждаются, как обычно, многие кандидатуры на освободившееся место.
Однако сам факт грядущих кадровых изменений, очевидно, может означать, что ДБР собирается проводить независимую кадровую политику и максимально избавиться от людей, так или иначе связанных с Порошенко и Аваковым.
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