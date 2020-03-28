В Государственном бюро расследований, и.о. руководителя которого Ирина Венекдитова ушла в Генпрокуратуру, грядут кадровые перемены, пишет "КП в Украине".

"По данным источников, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управления ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка, они покинут структуру”, - сообщил на свой странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Варченко, вероятно, продолжит свою карьеру в Министерстве внутренних дел. На данный момент исполняющим обязанности директора структуры является Александр Соколов. По данным Бутусова, в группах влияния обсуждаются, как обычно, многие кандидатуры на освободившееся место.

Однако сам факт грядущих кадровых изменений, очевидно, может означать, что ДБР собирается проводить независимую кадровую политику и максимально избавиться от людей, так или иначе связанных с Порошенко и Аваковым.