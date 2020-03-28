Український бізнес теж став на захист здоров'я українців. Напередодні ініціатива президента об'єднала свідомих підприємців гуртом протидіяти пандемії.

Українські підприємці об'єднали зусилля для протидії пандемії. Представники великого бізнесу розподілили обов'язки по забезпеченню обладнанням та медикаментами.

Володимир Гончаров, заступник генерального директора з роздрібної торгівлі ТОВ "ЕПІЦЕНТР К":

Був перерахований і створений фонд у сумі 150 млн. гривень - і це тільки перший транш. З цих 150 млн, вже 90 млн грн направлено на закупку медичного обладнання і підтримки медичної галузі. Зокрема, на ці кошти придбано 150 апаратів штучної вентиляції легень, 28 млн грн перераховано до благодійного фонду підтримки і вирішення питань Міністерства охорони здоров'я. На запит КМДА передано 100 тисяч захисних медичних масок.

Керівництво торговельної мережі створило окремий штаб для допомоги лікарням Хмельниччини. Апарати ШВЛ, реанімаційне та діагностичне обладнання, що дає можливість швидко виявити Covid-19. Три кардіографи та рентген-апарат. Головна задача - швидко відреагувати на виклики, які виникнуть перед областю.

Володимир Гончаров, заступник генерального директора з роздрібної торгівлі ТОВ "ЕПІЦЕНТР К":

Для Хмельниччини придбаний ампліфікатор - це обладнання, яке дозволяє швидко діагностувати коронавірусну інфекцію. Крім того придбано ренген, обладнання, яке необхідно. Придбаний необхідний пульсометр, і таких апаратів - декілька. І багато інших засобів захисту, це і халати і рукавички, і окуляри і маски. Тобто, для Хмельниччини у нас створений окремий штаб, який працює у Хмельницькій обласній адміністрації спільно з губернатором.

У МОЗ кажуть: новоспечений міністр охорони здоров'я Ілля Ємець надіслав відкриті листи всім бізнес-асоціаціям з проханням допомогти у забезпеченні лікарні усім необхідним. За словами чиновників, на тлі розповсюдження інфекції, треба скоординувати співпрацю центральної та місцевої влади з бізнесом.

Артем Дехтяренко, речник МОЗ:

У нас багато бізнесменів відгукнулися. Це і представники великого бізнесу, представники маленького бізнесу. Зокрема, зараз у нас є багато історій успіху з великими компаніями: зокрема, з транспортними таксі, які доставляють медиків з дому на роботу, і з роботи додому. Це співпраця з мобільними операторами, це співпраця з маленьким бізнесом на місцях - тобто, це мультикомпонентний підхід і частина цієї роботи координується МОЗ безпосередньо всередині. І частина, коли йде мова про місцевий бізнес, - вона регулюється місцевою владою, яка працює у регіонах.

Бізнесмени зазначають: попри фінансові складнощі, країну в біді не залишать. Навпаки, надаватимуть допомогу на випередження. Зокрема, 25 мільйонів гривень на боротьбу з короновірусом виділила "Нова пошта". Гроші підуть на фінансування медичних закладів. Окремо планують закупити необхідне обладнання для лікарень та засоби індивідуального захисту. В компанії закликали увесь бізнес, який працює в Україні, долучитися до цієї ініціативи.

В'ячеслав Климов, співвласник компанії "Нова пошта":

Це є маніфест "Нової пошти". Протягом історії України багато разів бізнес мобілізував свої ресурси для захисту країни. Давайте зробимо це знову.

Володимир Гончаров, заступник генерального директора з роздрібної торгівлі ТОВ "ЕПІЦЕНТР К":

"Епіцентр" буде допомагати стільки, скільки буде потрібно. У разі поширення інфекції - будемо знаходити додаткові шляхи, додаткові фінансування, для того, щоб надати адресну допомогу тим, хто буде це потребувати. В першу чергу - медичним працівникам, які знаходяться на передовій.

У цій мережі господарських магазинів введені безпрецедентні заходи санітарно-гігієнічного контролю, обмежено кількість відвідувачів. Втім, саме тут можна придбати товари першої необхідності для гігієни та захисту.