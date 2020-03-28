Місцеве самоврядування по всій країні повинно об'єднати зусилля і разом протидіяти коронавірусу, - про це заявив мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що сильне місцеве самоврядування може врятувати країну у важкий час, адже саме міста стоять на передовій у боротьбі зі смертельним вірусом.

Борис Філатов, міський голова Дніпра: