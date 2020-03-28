Мер Дніпра Борис Філатов закликав місцеві громади об'єднати зусилля для боротьби з коронавірусом [ Редактировать ]
Місцеве самоврядування по всій країні повинно об'єднати зусилля і разом протидіяти коронавірусу, - про це заявив мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що сильне місцеве самоврядування може врятувати країну у важкий час, адже саме міста стоять на передовій у боротьбі зі смертельним вірусом.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
Я обращаюсь к правительству, к центральной власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам, потому что именно города стоят на передовой борьбы со смертельным вирусом.
Отбросив все споры, мы обязаны дать людям безопасность, достаток и справедливость. Давайте строить страну. Нашу общую страну. Потому что у нас - одна беда и одна судьба, одна страна и один народ!
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