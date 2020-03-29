Олимпиада в Токио откроется в июле 2021 года - СМИ [ Редактировать ]
Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на следующий год из-за коронавируса, могут состояться в июле 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские СМИ.
Журналистам общественной телекомпании NHK удалось выяснить, что Международный олимпийский комитет и японские организаторы находятся на завершающей стадии переговоров, чтобы определить дату открытия Токийских игр-2020. Скорее всего, она будет назначена на 23 июля 2021 года. Церемония закрытия состоится 8 августа.
Напомним, что Олимпиада-2020 должна была состояться в Токио с 24 июля по 9 августа, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Это первая отсрочка в 124-летней истории современных Олимпийских игр, лишь Игры 1940 года отменили из-за Второй мировой войны.
Перенос Олимпиады является огромным финансовым ударом для Японии, которая инвестировала в их проведение 12 миллиардов долларов.
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