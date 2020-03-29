Допомога лікарям та пенсіонерам: аграрії з усієї України об'єдналися у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу [ Редактировать ]
"Збережемо життя українців". Під таким гаслом аграрії з усієї України об'єдналися у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Сільгоспвиробники Черкащини створили в Умані продовольчий резерв, аби допомогти продуктами харчування найбільш вразливим категоріям населення - лікарям та пенсіонерам. До роботи підключились волонтери. Більше розкаже Олена Логінова.
У цьому приміщені кипить робота. Волонтери збирають пакунки - допомогу літнім людям на час карантину. Головна мета, щоб пенсіонери залишалася вдома і зайвий раз не наражалися на ризик захворіти. За цим столом волонтери фасують борошно та цукор. За іншим - розподіляють овочі. В кожному такому пакунку по кілограму борошна, цукру, пляшка олії та овочі-огірки, помідори, цибуля і морква. Пакунок важить близько 6-7 кілограмів.
Ганна Мельник, волонтерка:
Це важко, я от бачила пару чоловік, о таких похилих, стареньких людей. Вони навіть не розуміють, що відбувається. Я от бабусі казала, куди ж ви ідете, несете ці яблучка?, а вона каже, а що роботи, я чула що треба сидіти вдома, але ж хто мені принесе?
Всі ці продукти передали сільгоспвиробники Черкащини. Організувала такий продовольчий резерв Аграрна Рада України. Така ж робота проводиться по всій країні. Аграрії запевняють, допомагають не тільки продуктами харчування, а й збирають медикаменти для лікарень.
Андрій Дикун, голова ГС "Всеукраїнська аграрна Рада":
Дана акція збережи життя українцям вона переслідує дві цілі. Перша, це допомогти нашим лікарям, тому що вони сьогодні на передовій, друге це забезпечувати літній людей продовольством. Щоб в період карантину вони якомога менше виходили на вулиці. Сьогодні ви мабуть, не знайдете в Україні жодної районної лікарні, якій би не допомогли аграрії. Аграрії допомагають всім. Грошима, перераховують кошти, закуповують засоби захисту, медикаменти, деяким навіть вжалося закупити ШВЛ -апарати. Для своїх районних лікарень.
Це приміщення для зберігання продовольчого резерву надало аграріям одне з уманських кошерних підприємств. Зазвичай це їдальня, де масово харчуються паломники Хасиди. Але для боротьби з пандемією об'єднуються всі.
- Даю вам 80 адрес. На цих 80 пакунків доставити. - Це в мене вже третя ходка - на данний час, якщо це вже зроблю буде більше як 200, буде 250.
Цього дня планують доставити 2000 пакунків у домівки людей похилого віку. Загалом в Умані їх мають зібрати 9000.
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