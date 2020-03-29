В Москве, где количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек, выходить из дома в ближайшие дни можно будет только при наличии специальных пропусков. Пропуск будет выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы.

Об этом заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы, независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

необходимости вынести бытовой мусор.

Для передвижения по другим нуждам нужны будут спецпропуска.

"Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста...Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - говорится в сообщении.

Чтобы помочь москвичам, которые потеряют работу в этот период, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей (6842грн. - ред.) в месяц.

Ограничительные меры, аналогичные столичным, распространены и на Подмосковье, там они уже начали действовать.

Жителям столицы не запрещено приезжать в город или уезжать из города. Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено.

За перемещением граждан будет следить умная система контроля домашнего режима. Скорая помощь и волонтеры будут развозить бесплатные лекарства для пациентов с легкой формой коронавируса.

Москвичам, не нарушившим правила домашнего режима самоизоляции, продлят на 9 дней срок действия проездных билетов.

Президент РФ и администрация продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде, в режиме работы Госдумы также пока ничего не менялось.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь - скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.