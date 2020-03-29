Коронавирус "ползет" по Раде: еще один "слуга народа" попал в инфекционку [ Редактировать ]
Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас заразился коронавирусом. Об этом этом в воскресенье сообщила замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
Это седьмой случай заражения среди депутатов Верховной Рады Украины.
"Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас", - написала депутат.
Евгения Кравчук также добавила, что ее коллега сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуги народа" в пятницу, 27 марта, его не было.
По словам парламентария, со времени проведения внеочередного заседании 17 марта Ватрас находился в самоизоляции дома.
Владимиру Ватрасу 40 лет, он родом из Полонного Хмельницкой области. В 2019 году избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 72 в списке как беспартийный. Член Комитета по вопросам правовой политики.
Как сообщалось, 28 марта вылечился первый заразившийся коронавирусом народный депутат. Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы, где он проходил лечение от коронавирусной больнице вместе с другими коллегами по парламенту - Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным.
Всего по Украине зафиксировано 475 подтверженных лабораторным путем случаев коронавируса. По состоянию на вечер 29 марта, 10 случаев - летальных.
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