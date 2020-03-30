З початку пандемії в Україну з-за кордону повернулися понад 144 тисячі українців

З початку пандемії в Україну з-за кордону повернулися понад 144 тисячі українців. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

У відомстві також зазначили, що 174 наших земляки перебувають на карантині за кордоном. Ще 27 там лікують. Також відомо, що 4 українці померли від COVID-19 за межами держави, одужали 8.