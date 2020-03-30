В МЗС назвали кількість українців на карантині за кордоном [ Редактировать ]
З початку пандемії в Україну з-за кордону повернулися понад 144 тисячі українців. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
У відомстві також зазначили, що 174 наших земляки перебувають на карантині за кордоном. Ще 27 там лікують. Також відомо, що 4 українці померли від COVID-19 за межами держави, одужали 8.
по теме
В Минздраве назвали 240 клиник для больных коронавирусом
В воскресенье вечером, 29 марта, в Министерстве здоровья заявили, что в Украине предусмотрено 240 медицинских для госпитализации пациентов
Україна запровадила нові стандарти надання меддопомоги хворим на COVID-19
Відтепер пацієнтів із легкою формою захворювання, що не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати вдома
Блокування сіл, дезінфекція вулиць та безкоштовна доставка ліків: як проходить карантин в регіонах України
Географія епідемії в Україні розширюється
На Закарпатті жінка з коронавірусом порушувала умови самоізоляції
Закарпатська область. Перший випадок зараження. У київській лабораторії підтвердили позитивний результат у жінки, ушпиталеної чотири дні тому
В Украине появятся мобильные медбригады
Всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады