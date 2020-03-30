Обязательная обсервация: в Кабмине приняли важное решение [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 марта, во время внеочередного заседания Кабинет министров принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Для людей, которые не могут продолжить находиться заграницей и хотят вернуться в Украину, мы сможем продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов. Но граждане будут обязаны придерживаться правил обсервации", - написал Криклий на своей странице в Facebook.
По словам министра, "сегодняшние события в аэропорту "Борисполь" подтвердили, что другого пути нет. А ответственность самоизоляции оказалась низкой".
Речь идет о пассажирах эвакуированного из Вьетнама рейса, которые пытались сбежать из аэропорта, чтобы их не поместили в обсервацию.
Будет ли действовать эта норма на украинцев, которые вернулись раньше, Криклий не уточнил.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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