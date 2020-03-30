Доправити тести та маски українська сторона напряму не може, тож проситиме про допомогу ООН та Червоний хрест

Україна планує допомагати жителям окупованих районів Донеччини та Луганщини у боротьбі з коронавірусом. Про це заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

Доправити тести та маски українська сторона напряму не може, тож проситиме про допомогу ООН та Червоний хрест. За даними Резнікова - випадки зараження коронавірусом в окупації тотально приховують.

А якщо людина помирає від ускладнень, то причиною смерті у всіх випадках вказують свинячий грип штаму Н1N1.