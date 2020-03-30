Мэры требуют учета позиции АГУ при принятии изменений в налоговое законодательство, связанных с распространением COVID-2019 - открытое обращение к руководителям государства.

Открытое обращение

Президенту Украины В.О.Зеленському

Председателю Верховной Рады Украины Д.О.Разумкову

Народным депутатам Украины

Премьер-министру Украины Д.А.Шмигалю!

Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен.

Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов.

Так, законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции президента и премьер-министра, который они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают условия крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней.

В случае принятия этого и подобных законопроектов, у общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!

Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, Правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года.

Открытое обращение подписали: