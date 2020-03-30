Врачи останутся без зарплаты: мэры обратились к Зеленскому [ Редактировать ]
Мэры требуют учета позиции АГУ при принятии изменений в налоговое законодательство, связанных с распространением COVID-2019 - открытое обращение к руководителям государства.
Открытое обращение
Президенту Украины В.О.Зеленському
Председателю Верховной Рады Украины Д.О.Разумкову
Народным депутатам Украины
Премьер-министру Украины Д.А.Шмигалю!
Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен.
Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов.
Так, законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции президента и премьер-министра, который они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают условия крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней.
В случае принятия этого и подобных законопроектов, у общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!
Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, Правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года.
Открытое обращение подписали:
- Председатель АГУ Киевский городской председатель Виталий Кличко
- Винницкий городской голова Сергей Моргунов
- И.о. Городского головы Григорий Пустовит
- Днепровский мэр Борис Филатов
- Мариупольский городской председатель Вадим Бойчеко
- Житомирский городской голова Сергей Сухомлин
- Ужгородский городской председатель Богдан Андреев
- Запорожский городской голова Владимир Буряк
- Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив
- Мэр Кропивницкого Андрей Райкович
- Львовский городской председатель Андрей Садовый
- Николаевский городской голова Александр Сенкевич
- Одесский городской голова Геннадий Труханов
- И.о. Полтавского городского головы Александр Шамота
- Ровенский городской голова Владимир Хомко
- Сумской городской голова Александр Лысенко
- Тернопольский городской голова Сергей Надал
- Харьковский городской голова Геннадий Кернес
- Херсонский городской председатель Владимир Николаенко
- Хмельницкий городской голова Александр Симчишин
- Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко
- Черновицкий городской голова Алексей Каспрук
- Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко
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