У ці хвилини у парламенті триває Погоджувальна рада керівників фракцій і груп. А за дві години - о 14.00 - Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

На порядку денному законопроєкти щодо забезпечення лікування хворих на коронавірус, криміналізації вивезення за кордон засобів захисту та зміни до держбюджету на цей рік.

Парламент планує розглянути і кадрові питання. Зокрема звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця і призначення новим очільником МОЗу Максима Степанова.

Звільнення міністра фінансів - Ігоря Уманського, натомість відомство може очолити Сергій Марченко. А також питання призначення Ольги Буславець на посаду Міністра енергетики та захисту довкілля України