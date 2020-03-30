Верховна Рада розглядатиме кадрові питання та боротьбу з коронавірусом [ Редактировать ]
У ці хвилини у парламенті триває Погоджувальна рада керівників фракцій і груп. А за дві години - о 14.00 - Верховна Рада збереться на позачергове засідання.
На порядку денному законопроєкти щодо забезпечення лікування хворих на коронавірус, криміналізації вивезення за кордон засобів захисту та зміни до держбюджету на цей рік.
Парламент планує розглянути і кадрові питання. Зокрема звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця і призначення новим очільником МОЗу Максима Степанова.
Звільнення міністра фінансів - Ігоря Уманського, натомість відомство може очолити Сергій Марченко. А також питання призначення Ольги Буславець на посаду Міністра енергетики та захисту довкілля України
по теме
Карантин, угода з МВФ та банківський закон: що розглядатиме Верховна Рада на терміновому засіданні?
Закони, які необхідні для продовження співпраці з Фондом. Причому зауважте: тепер транші, якщо ми їх отримаємо, підуть безпосередньо у держбюджет, а не у запаси Національного банку, як це було раніше
Новий Генпрокурор, закон про коронавірус та хворий депутат: як Верховна Рада уходила на карантин
Верховна Рада теж у режимі карантину. Пленарні засідання скасували, тож мінімум до 14 квітня депутати працюватимуть лише в комітетах та фракціях
Верховна Рада розгляне кадрові питання та забезпечення лікування хворих на коронавірус
Сьогодні о 14 годині Верховна Рада збереться на позачергове засідання. На порядку денному законопроєкти щодо забезпечення лікування хворих на коронавірус та криміналізації вивезення за кордон засобів захисту
Верховна Рада розгляне звільнення міністра охорони здоров'я
Сьогодні парламент також розгляне кадрові питання. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Зокрема звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця і призначення новим очільником МОЗу Максима Степанова.
Володимир Зеленський анонсував скорочення зарплат чиновників та суддів
Депутати мають розглянути два законопроєкти, ухвалення яких дасть змогу отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів.
Українські лікарі мають бути забезпечені усіма необхідними медичними засобами - Сергій Каплін
Держава має стати на захист малого та середнього бізнесу, допомогти українцям зберегти робочі місця та створити фонд кредитування оплати праці. Про це заявив голова конфедерації профспілок України Сергій Каплін