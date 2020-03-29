Проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые Верховная Рада должна рассмотреть на внеочередном заседании 30 марта, предусматривает урезание финансирования Министерств культуры, спорта и Общественного телевидения. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены", - написал премьер.

И добавил, что готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов.

Председатель правительства добавил, что поскольку в этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований, правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важно в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины - ред.) правительство выделяет 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году", - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил ,что удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги, а также сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн грн). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд грн).

На государственную поддержку кинематографии выделят 450 млн грн (-303,3 млн грн), однако обеспечение деятельности Украинского института книги практически полностью утрачено. Осталось всего 22,16 млн грн (-129,5 млн), сообщила в Facebook заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Украинский культурный фонд получил всего 150,86 млн грн (-546,57 млн ​​грн)...Практически это только бюджет содержания... У Национальной общественной телерадиокомпании Украины забирают 478,31 млн грн. Таким образом уже нет средств на погашение долгов НОТУ перед "Евроньюс", а следовательно счета будут заблокированы", - написала нардеп.

Евгения Кравчук добавила, что поддержку туризма убрали полностью. И предложила 100 млн на капитальное строительство (музеи) перенести на следующий год. также она обратила внимание на то, что в бюджете-2020 сохранили половину средств на государственное финансирование партий осталась.