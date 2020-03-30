Готівковий долар подешевшав після вихідних. У Нацбанку продовжують запевняти, що запасу міцності достатньо, і за необхідності валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань продовжаться.

У прес-службі НБУ повідомили: сьогодні комерційним банкам передано 180 мільйонів доларів готівкою. Найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси і задовольнити попит клієнтів. Економічні прогнози на тлі карантину - дивіться далі, в матеріалі Геннадія Вівденка.

Кабінет міністрів погіршив макроекономічний прогноз на цей рік. Позитивні настрої, за розрахунками уряду, зберігаються на друге півріччя. Офіційне бачення є наступним.

Інфляція прискориться з запланованих п'яти з половиною відсотків до майже дев'яти. Середньорічний курс гривня-долар прогнозується Кабміном вже не на рівні 27, а 29 з половиною гривні за долар США. Прогноз зростання української економіки, з майже плюс чотири відсотки змінився на припущення щодо падіння Валового внутрішнього продукту на ті ж самі майже чотири проценти. При оприлюднені даної інформації прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що уряд очікує поліпшення економічної ситуації у другому півріччі 2020 року.

Асоціації, що підтримують підприємців малого та середнього бізнесу, просять київську адміністрацію послабити умови ведення діяльності під час карантину. До 90% малих підприємств зараз зачинені. До 50 відсотків працівників, що забезпечують мешканців столиці харчами та господарчими і побутовими послугами, вже не отримують зарплатні. Загалом фінансової міцності малим підприємствам вистачить лише на місяць.

Підприємці просять знову відкрити обслуговування громадян за умов обовязкового дотримання санітарних норм у відповідньому листі до державної адміністрації. Серед підписантів - сім профільних асоціацій. Зауважують - ризик інфікування споживачів у сфері обслуговування малим бізнесом набагато менший ніж у великих супермаркетах, де значно більше скупчення людей.

Руслан Соболь, голова асоціації власників малого та середнього бізнесу:

Те хоз-субьекты, которые не смогут этого сделать, будут пойманы на том чего не смогут этого сделать. Они вынуждены будут закрыться. Безусловно здоровье и жизнь граждан на первом месте. Маленькие магазинчики закрыты 90%. Если не ослабить сейчас меры не все магазины откроються.

Кабмін збільшив бюджет фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на півмільярда гривень. В мінеконономіки зауважили - це потрібно для підтримки безробітних, кількість яких має зрости майже до десяти відсотків, за новим прогнозом уряду. У Кабміні спростили порядок отримання допомоги за безробіттям на період карантину. Реєстрація відтепер буде з першого дня подання заяви до Центру зайнятості. Саме з цього дня буде призначено відповідні виплати. Потягом семи днів, тому, хто позбувся роботи, не треба буде проходити співбесіду із потенційними працедавцями, зауважують в Мінекономіки. Упродовж 30 днів пошукач роботи має спілкуватися із центром зайнятості лише онлайн - телефоном або інтернетом