Росія намагається використати пандемію коронавірусу, щоб позбутися санкцій. Таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, насправді РФ перешкоджає боротьбі з пандемією на окупованій території. Зокрема, блокує доступ туди моніторингових місій ОБСЄ, ООН, та Міжнародного Червоного Хреста.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: