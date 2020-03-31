Усик – Чисора: названа новая предварительная дата боя [ Редактировать ]
Бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесли на июль.
Об этом сообщила промоутерская компания K2 Promotions в Instagram.
"Бой Александра Усика с Дереком Чисорой перенесен в связи с эпидемией COVID-19 в мире. По словам промоутера Александра Красюка, бой предварительно перенесен на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире", - говорится в сообщении.
Напомним, бой Усик - Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне на "Арене О2". Решение о переносе боя приняли в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.
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