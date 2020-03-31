Бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесли на июль.

Об этом сообщила промоутерская компания K2 Promotions в Instagram.

"Бой Александра Усика с Дереком Чисорой перенесен в связи с эпидемией COVID-19 в мире. По словам промоутера Александра Красюка, бой предварительно перенесен на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире", - говорится в сообщении.

Напомним, бой Усик - Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне на "Арене О2". Решение о переносе боя приняли в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.

Ранее мы писали о том, что Формула-1 отменила все весенние гонки из-за пандемии коронавируса.