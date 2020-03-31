Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тысяч [ Редактировать ]
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило 800 тысяч, из них почти 39 тысяч - умерли, а более 170 тысяч - выздоровели, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Первая пятерка стран-лидеров по числу инфицированных людей выглядит так:
На момент написания новости, от коронавируса во всем мире умерли почти 39 тысяч людей. Таким образом, средняя смертность от инфекции составляет 4,8 процента.
Первая пятерка стран-лидеров по числу погибших выглядит так:
- Италия - 11 591;
- Испания - 8 189;
- Китай - 3 187;
- Франция - 3 024;
- Иран - 2 898.
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