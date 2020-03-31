Гроб с жертвой коронавирусной инфекции грузят в автомобиль в Стамбуле, Турция, 31 марта 2020 года/REUTERS

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило 800 тысяч, из них почти 39 тысяч - умерли, а более 170 тысяч - выздоровели, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Первая пятерка стран-лидеров по числу инфицированных людей выглядит так:

США - 164 610;

Италия - 101 739;

Испания - 94 417;

Китай - 82 276;

Германия - 67 051.

На момент написания новости, от коронавируса во всем мире умерли почти 39 тысяч людей. Таким образом, средняя смертность от инфекции составляет 4,8 процента.

Первая пятерка стран-лидеров по числу погибших выглядит так: