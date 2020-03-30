Количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, за последние сутки коронавирусом заразились чуть больше 4 тыс. человек. Таким образом, общее число инфицированных в стране увеличилось почти до 102 тыс. человек.

Также возросло число смертей в стране. Так, со вчерашнего дня COVID-19 забрал жизни еще 812 итальянцев. Всего от вируса в Италии умерли 11,5 тыс. человек. При этом количество выздоровевших также выросло - от вируса излечились более 14 тыс. человек, что на 1590 больше, чем сообщалось 29 марта.

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.