Распространение коронавирусной инфекции внутри Китая удалось остановить. Об этом заявил официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг, передает государственное агенство новостей Xinhua.

По его словам, число заражений вирусом COVID-19 внутри страны практически сведено к нулю. При этом в настоящее время в Китае продолжает болеть менее трех тысяч человек.

"Китай будет и далее наращивать усилия по предотвращению спорадических случаев заболевания внутри страны", - заявил чиновник. В частности, планируется оперативно выявлять новые случаи, устанавливать контактные лица и проводить лечение.

Напомним, что китайские власти впервые сообщили о вспышке в городе Ухань новой инфекции, вызывающей пневмонию, 31 декабря 2019 года. Месяц спустя, когда число заболевших превысило несколько сотен, власти закрыли Ухань и несколько соседних городов на карантин. Большинство ограничительных мер были сняты в течение марта. Всего в КНР заразились более 82 тысяч человек, 3,3 тысячи - умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире количество выявленных зараженных вирусом COVID-19 составляет 684,5 тысяч. Из них более 32 тысяч людей умерли, 145,7 тысяч - излечились.